BVB-Rätsel um Sabitzer

Steht Marcel Sabitzer am Freitagabend nicht im Kader von Borussia Dortmund ? Laut Ruhrnachrichten fehlte der Mittelfeldspieler am Mittag beim Treffpunkt an der Fußballakademie und fuhr nicht mit ins Teamhotel.

Was verwundert: Den Ruhrnachrichten zufolge hatte der Österreicher noch am Freitagvormittag am BVB-Abschlusstraining teilgenommen. Offen ist, ob er am Abend privat zum Stadion reisen wird. Gleiches gilt auch für Ersatztorwart Alexander Meyer, der ebenfalls Teil des Abschlusstrainings gewesen sein soll, dann aber bei der Abfahrt fehlte.