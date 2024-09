BVB-Star Guirassy mit überraschendem Wechsel

Serhou Guirassy könnte am kommenden Spieltag für Borussia Dortmund debütieren. Bei seiner möglichen Premiere wird der Torjäger allerdings mit einer neuen Nummer auflaufen.

Serhou Guirassy könnte am kommenden Spieltag für Borussia Dortmund debütieren. Bei seiner möglichen Premiere wird der Torjäger allerdings mit einer neuen Nummer auflaufen.

Wie der BVB in einer Mitteilung verkündete, wird Guirassy stattdessen künftig mit der Nummer 9 auflaufen. Diese Nummer trug der 28-Jährige bereites bei den Schwaben.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Es ist nicht gerade üblich, dass ein Spieler während einer laufenden Saison seine Rückennummer wechselt. Im Fall von Guirassy gibt es jedoch eine gute Erklärung. Als der Franzose in Dortmund unterschrieb, war die 9 noch Sturmkollege Sébastien Haller zugeordnet.

Dieser wechselte kurz vor Schließung des Transferfensters noch per Leihe zum spanischen Erstligisten CD Leganés. Da Haller vor dem Transfer kein Spiel absolviert hatte, gilt seine Rückennummer als nicht vergeben. Für Guirassy bestand somit die Möglichkeit, doch noch die Nummer zu wechseln.

BVB startet Umtausch-Aktion wegen Guirassy

Für alle BVB-Fans, die bereits ein Guirassy-Trikot mit der Nummer 19 erworben haben, gibt es eine Umtausch-Aktion. So kann das „alte“ Jersey gegen das neue Shirt mit der Nummer 9 getauscht werden. Die Kosten werden von Guirassy und dem Verein getragen.

Für den Umtausch müssen die Fans mit Kleidungsstück und Kaufbeleg in einem der Fanshops erscheinen oder online eine Rücksendung beantragen.

Am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim wird Neuzugang Guirassy das erste Mal im BVB-Kader stehen. „Er ist voll dabei und hat in den letzten zwei Wochen richtig gut trainiert“, erklärte Cheftrainer Nuri Sahin auf der Pressekonferenz am Mittwoch.