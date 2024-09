Dank Boniface: Bayer wieder auf Erfolgskurs

Der Doublegewinner siegt in Hoffenheim. Victor Boniface glänzt mit zwei Toren und einer Vorlage.

Bayer Leverkusen hat die erste Punktspiel-Niederlage nach 15 Monaten gut weggesteckt. Angeführt von „Scorerkönig“ Victor Boniface gewann der Doublegewinner am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga 4:1 (2:1) bei der TSG Hoffenheim. Vor der Länderspielpause hatte Bayer 2:3 gegen RB Leipzig verloren.

Boniface (30./75.), Neuzugang Martin Terrier nach Vorarbeit des Nigerianers (17.) und Florian Wirtz per Foulelfmeter (72.) trafen für die Leverkusener, die am Donnerstag zum Auftakt der Champions League bei Feyenoord Rotterdam antreten müssen. Die TSG kassierte die zweite Pleite in Folge. Daran änderte auch das Tor von Mergim Berisha (37.) nichts.