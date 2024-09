Dann genau steigt BVB gegen Bayern - DFL veröffentlicht genaue Ansetzungen

Fußball-Fans können ihren Terminkalender immer präziser planen: Nach der Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun auch die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 6 bis 12 in der Bundesliga sowie für die Spieltage 8 bis 14 in der 2. Bundesliga bekanntgegeben.

Mit einigen Highlights gerade im Oberhaus: So steht am 7. Spieltag (Sa., 19. Oktober, ab 18:30 Uhr) unter anderem der Südgipfel zwischen Rekord-Champion FC Bayern und Vizemeister VfB Stuttgart auf dem Programm.

Zur Neuauflage der Supercup-Partie kommt es am 9. Spieltag, wenn Meister Bayer 04 Leverkusen und der VfB aufeinandertreffen (Fr., 1. November, 20:30 Uhr). Am 10. Spieltag stehen sich RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach gegenüber (Sa., 9. November, 18:30 Uhr), ehe zwei Wochen später Leverkusen das Überflieger-Team 1. FC Heidenheim zum Duell zweier Europapokal-Teilnehmer empfängt (Sa., 23. November, 15:30 Uhr).

2. Bundesliga: Kracher zwischen HSV und Schalke

Hoch her geht es auch in der 2. Bundesliga: Der aktuelle Tabellenführer Fortuna Düsseldorf trifft dabei am 8. Spieltag auf den Hamburger SV (So., 6. Oktober, 13:30 Uhr). Am folgenden Spieltag steigt das Franken-Derby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg statt (So., 20. Oktober, 13:30 Uhr).