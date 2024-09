Derby-Sieg dank Guirassy: BVB wendet Krise ab

Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund nach dem Debakel von Stuttgart zu einem Derby-Sieg der Moral geführt. Der BVB raffte sich gegen den kampfstarken Nachbarn VfL Bochum am Freitagabend nach einem Zwei-Tore-Rückstand zu einem 4:2 (1:2) auf, der neue Topstürmer traf zweimal selbst und erzwang den Foulelfmeter zum 2:2. Die Dortmunder wendeten damit eine drohende Krise ab - Zweifel am neuen Weg des Vereins aber bleiben.

Für Sahin war das demütigende 1:5 in Stuttgart ein Lehrgeld-Spiel. Der neue Trainer verzichtete aber auf einen tiefgreifenden Umbau, er veränderte seine Mannschaft für das Derby punktuell und teilweise notgedrungen. Kapitän Can ersetzte den angeschlagenen Marcel Sabitzer, Yan Couto gab hinten rechts sein Startelf-Debüt, Jamie Gittens rückte ebenfalls ins Team.

Bochum, in nun sechs Pflichtspielen unter Trainer Peter Zeidler sieglos, sah sich vom Anpfiff an in die Defensive gedrängt. Der BVB rannte an, Karim Adeyemi hatte per Kopf die erste Großchance (11.). Wieder und wieder spielten sich die Dortmunder in den Strafraum, wo sich ihnen unter dem Jubel von 8000 Auswärtsfans die Gegenspieler vor die Füße warfen. Einen 18-Meter-Schuss von Julian Brandt parierte zudem Patrick Drewes.