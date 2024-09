FC Bayern: Beendet Kompany so die Diskussion um Kimmich?

Stefan Kumberger 16.09.2024 • 13:36 Uhr Nach monatelangen Diskussionen um die „beste“ Position für Joshua Kimmich hat Vincent Kompany nochmals eine neue Rolle für den Bayern-Star gefunden und liegt damit aktuell richtig.

Es ist eine Debatte, die Joshua Kimmich bereits seit Jahren begleitet: Wo spielt der 29-Jährige am besten? Mit welchen Aufgaben kommt er am besten zurecht?

Besondere Brisanz erfuhr das Thema beim FC Bayern im Frühjahr 2024. Der damalige Trainer Thomas Tuchel bekam im Februar offiziell mitgeteilt, dass der Klub sich zum Saisonende von ihm trennen wolle.

Der Coach gab daraufhin die Losung „Klarheit bringt Freiheit“ aus, nahm sich eben jene Freiheit und stellte Kimmich von der Sechser-Position zurück auf die rechte Außenverteidigerposition – also dorthin, wo seine Bayern-Karriere unter Pep Guardiola und Carlo Ancelotti begonnen hatte.

Kimmich betont seine Flexibilität

Der Bayern-Profi selbst konnte noch so häufig betonen, dass er sich überall wohlfühle und immer dort spiele, wo der Trainer ihn aufstellt. Doch die Diskussionen verstummten nicht. Jeder Fan, jeder Experte sieht in Kimmich etwas anderes. Es wirkt, als sei er in der öffentlichen Wahrnehmung ein Opfer seiner eigenen Vielseitigkeit.

„Ich sehe es als Stärke an, dass ich sowohl rechts als auch in der Mitte vor der Defensive spielen kann“, sagte der DFB-Kapitän jüngst in der Länderspielpause und fügte an: „Das hat mir brutal geholfen in meiner Karriere, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Deshalb werde ich mich niemals einer Position verschließen.“

Auf dem Papier ist Kimmich bei den Bayern jetzt wieder Mittelfeldspieler. „Wir haben das Gefühl, dass Joshua besser ins Mittelfeld passt. Er kann rechts spielen, aber ich finde, dass er im Mittelfeld noch mehr zur Geltung kommen kann“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass. Doch so richtig festlegen lässt sich die Rolle des 29-Jährigen unter dem neuen Trainer nicht mehr.

FC Bayern: Neue Aufgabe für Kimmich

Vincent Kompany will die Flexibilität seines Schützlings nämlich offenkundig nutzen. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg und in der Partie bei Holstein Kiel ließ er Kimmich zwischen den Welten wandeln.

Der Nationalspieler tauchte zwar vornehmlich in der Zentrale auf, verschob dann aber immer wieder auf die rechte Außenverteidigerposition. Sacha Boey bekam entsprechend deutliche Freiheiten nach vorne.

Kimmich „schwimmt“

Es ist eine „schwimmende“ Position, die Kimmich jetzt einnimmt. Maximale Flexibilität ist gefragt, dem Gegner soll die Orientierung erschwert werden. Kompany hat das Vorgehen nicht erfunden, auch andere Profi-Teams gehen bei einzelnen Spielern ähnlich vor. Aber der Belgier ist der Erste, der es beim FC Bayern in dieser sichtbaren Konsequenz umsetzen lässt.

„Heute haben wir besondere Startaufstellung gefunden. Wenn es nicht gut ausgegangen wäre, hätte es sicher ein paar Analysen gegeben, wo die Leute sagen: ‚Ohne Rechtsverteidiger? Das gibt‘s doch gar nicht!‘“, sagte Thomas Müller bereits nach dem Bayern-Sieg über Freiburg.

In der Tat: Gegen die Breisgauer ließ sich Kimmich fast gar nicht einer festen Position zuordnen. Irgendwie tauchte er überall auf und machte seine Sache gut. So gut, dass Kompany ihn auch in Kiel so einsetzte. Auch Raphael Guerreiro war nicht als klassischer Außenverteidiger unterwegs.