Bayern-Trainer: Eberl enthüllt lange Kandidatenliste

Auch Kompanys Erfahrungen als Spieler entscheidend

„Mit Emery nicht einmal gesprochen“

Der Sportvorstand betonte gleichzeitig, dass nicht so viele Trainerkandidaten dem Rekordmeister abgesagt hätten, wie in den Medien behauptet wurde: „Es wurden ganz viele Namen genannt, die uns dann angeblich alle abgesagt haben. Mit (Unai) Emery habe ich nicht einmal gesprochen, das war nicht der Trainer, den wir haben wollten.“

So seien „15 bis 16 Trainer“ in der engeren Auswahl gewesen. Die vielen Absagen erklärte Eberl auch mit den zahlreichen Trainerwechseln in den vergangenen Jahren beim Rekordmeister. „Früher sind alle gekommen, wenn Bayern ruft. Der Markt hat sich aber verändert. Wie du agierst, das ist deine Visitenkarte in den Markt. Und die Trainer haben auch gemerkt, dass bei Bayern in den letzten Jahren viele Trainerwechsel waren. Diese Visitenkarte müssen wir uns zurückerarbeiten“, erklärte Eberl.