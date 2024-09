Musiala? Max Eberl spottet über Hamann: "Gutes Omen"

Max Eberl reagiert mit deutlichen Worten auf die Kritik von Dietmar Hamann an Jamal Musiala - und schickt mit Blick auf Robert Lewandowski eine kleine Spitze in Richtung des TV-Experten.

„Jamal spricht für sich, seine Qualität spricht für sich und ich glaube, die Diskussion in Deutschland ist auch in eine eindeutige Richtung gegangen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen“, sagte Eberl im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Eberl spottet - Effenberg mit klarem Hamann-Urteil

SPORT1-Experte Stefan Effenberg stimmte zu: „Bayern kann so froh sei, Musiala in seinen Reihen zu haben. Er ist ein Topspieler mit so viel Qualität, der das Eins-gegen-Eins sucht. Und wenn er dann mal hängenbleibt, weiß er, dass er trotzdem das Vertrauen hat. Das, was Didi da gesagt hat, ist ganz weit weg von der Realität und der Wahrheit.“