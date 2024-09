Vincent Kompany: Der Trainer der Stunde beim FC Bayern

Für Vincent Kompany könnte es beim FC Bayern kaum besser laufen. Der 38-Jährige feiert einen perfekten Einstand - und weiß mit seinen Spielern umzugehen. Was zeichnet den jungen Trainer aus?

Für Vincent Kompany könnte es beim FC Bayern kaum besser laufen. Der 38-Jährige feiert einen perfekten Einstand - und weiß mit seinen Spielern umzugehen. Was zeichnet den jungen Trainer aus?

In gewohnt lässiger Manier ging Vincent Kompany über den perfekten Kieler Rasen und streckte den Zeigefinger nach oben - ein Zeichen an die Bayern-Fans. Nach dem fulminanten 6:1-Auswärtserfolg thront der FC Bayern zum ersten Mal seit dem 13. Spieltag der vergangenen Saison wieder an der Spitze der Tabelle.