Hamann-Kritik an Musiala: Kompany reagiert

Die Kritik von Dietmar Hamann an Jamal Musiala bleibt ein Thema rund um den FC Bayern. Nun reagiert Coach Vincent Kompany auf die Aussagen und stellt sich hinter seinen Schützling.

„Er will ein Topspieler sein und er ist schon ein Topspieler“: Vincent Kompany ließ im Nachgang zum souveränen 6:1-Erfolg des FC Bayern bei Holstein Kiel im ZDF-Sportstudio keine Zweifel aufkommen, wie er über Jamal Musiala , der zuletzt kritische Äußerungen von Dietmar Hamann zu hören bekam. Diese nahm der junge Trainer jedoch gelassen. „Das gehört einfach dazu“, ergänzte Kompany.

In seiner Kolumne für Sky hatte Hamann Musiala zu viel Eigensinnigkeit vorgeworfen: „Wenn er zehnmal den Ball bekommt, nimmt er neunmal den Kopf runter und fängt an zu dribbeln.“

Musiala zaubert gegen Kiel

Musiala, der bereits im Nations-League-Spiel mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn brilliert hatte , reagierte auch auf die Kritik in typischer Musiala-Manier: Er lieferte auf dem Platz ab.

Bereits am Freitag hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund auf der Spieltagspressekonferenz sein Unverständnis für die Hamann-Aussagen gezeigt und diese als „ein bisschen absurd, weit hergeholt“ bezeichnet.

Neuer schwärmt von Musiala - Hamann mit Lob

Nach dem Spiel in Kiel äußerte sich Bayern-Kapitän Manuel Neuer ebenfalls zu der Thematik und Musialas Reaktion auf dem Platz: „Ich glaube nicht, dass Musiala antworten musste. Wir sehen Woche für Woche, Monat für Monat und in der letzten Zeit einfach, was für ein klasse Spieler er ist. Deshalb bedarf es gar keiner Antwort.“