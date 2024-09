Neue Millionen-Investitionen beim BVB

Borussia Dortmund greift erneut tief in die Tasche und investiert die nächste Millionensumme in den Signal Iduna Park. Vor allem zwei Großprojekten wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Mit 81.365 Plätzen hat Borussia Dortmund bereits jetzt das größte Fußballstadion Deutschlands. Das hat aber nicht nur Vorteile: Das Stadion muss ständig in Schuss gehalten werden. Regelmäßige Sanierungen sind dabei unabdingbar, kosten den Verein aber auch immense Summen.

Auch in diesem Sommer fand im Signal Iduna Park eine Sanierung statt. Vor allem die Neuerrichtung eines Catering-Anbaus an der Westtribüne kostete den Verein dabei eine ordentliche Summe. Die gesamte Fläche nimmt 500 Quadratmeter ein und beinhaltet vier Etagen samt Küche - die Kosten belaufen sich auf 15 Millionen Euro.

Doch damit nicht genug: Im Nordosten des Stadions wurde ein dieselbetriebener Generator errichtet, der die Rasenheizung betreibt und die Stromzufuhr sicherstellt. Auch dafür musste der Verein 250.000 Euro ausgeben, erhielt aber von der Stadt Dortmund einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro. Die weitere Modernisierung von Toiletten, Kiosken und dem Kinderhort kostet den BVB noch einmal 250.000 Euro.

BVB greift tief in die Tasche

Ein Großprojekt stellt die Installierung einer Photovoltaik-Anlage dar. Die bisherigen Module werden dabei durch weitaus effektivere Exemplare ersetzt. Zudem soll in Zukunft auch die Südtribüne bestückt werden, das war bisher nicht der Fall. Die Menge an gewonnenem Solarstrom steigt durch die neuen Module um ein Fünffaches an - die ursprüngliche Leistung von 0,9 Megawatt wird auf 4,4 erhöht.