Vier Transfer-Rekorde in der Bundesliga - Bayern entthront

Die Bundesliga hat sich in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zurückgehalten - ein Blick auf die Gesamtausgaben, welche 601,2 Millionen Euro betragen, lässt dies zumindest vermuten. Im Vergleich zum letzten Transfersommer investierten die Klubs knapp 160 Mio. weniger.

Ein genauerer Blick auf die Bilanz verrät aber, dass der Schein trügt. Erstmals seit 2019 überstiegen die Ausgaben die Einnahmen - in den Büchern steht ein Transferminus von 82,8 Millionen.

Damit nicht genug, insbesondere vier Vereine investierten verhältnismäßig viel Geld in Neuzugänge und durchbrachen allesamt ihren internen Ausgabenrekord.

Champions League: VfB Stuttgart rüstet auf für Real und Co.

Mit Gesamtausgaben in Höhe von 75,5 Mio. Euro, führt der VfB Stuttgart die vier Vereine an. Der Vizemeister der vergangenen Saison verstärkte sich für die kommende Dreifachbelastung mit 15 Neuzugängen. Der Fokus galt dabei in erster Linie dem Sturmduo um Deniz Undav und Ermedin Demirovic.