Arbeitssieg! RB zeigt Trotzreaktion nach Champions-League-Drama

RB Leipzig gewinnt ein umkämpftes Ausswärtsspiel in Heidenheim und setzt sich mit dem vierten Sieg in der Spitzengruppe der Bundesliga fest.

Lois Openda gelang für die lange Zeit überlegenen Leipziger, die am Mittwoch in der Königsklasse 2:3 gegen Juventus Turin verloren hatten, in der 59. Minute das Tor des Tages. Der Erfolg vor der Länderspielpause sorgt bei RB für Ruhe, nachdem Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zuletzt schon den Druck erhöht hatte. Heidenheim konnte den Schwung vom 2:1 in der Conference League gegen Olimpija Ljubljana nicht mitnehmen und wachte zu spät auf.