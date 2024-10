Champions League: Trotz Traumtor und Überzahl! Bittere Leipzig-Pleite gegen Juve

Die Mannschaft von Marco Rose verspielt in Überzahl den Sieg und ist weiter punktlos.

Wilde Schlussphase, bittere Niederlage: RB Leipzig kommt in der Champions League weiter nicht in Fahrt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor vor heimischer Kulisse trotz Führung und Überzahl 2:3 (1:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin und verspielte den ersten Saisonsieg in der Königsklasse fahrlässig.