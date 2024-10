Barca-Pleite? Das sagt Kompany - die Bayern-PK vor dem Bochum-Spiel im Liveticker

SPORT1 26.10.2024 • 10:15 Uhr Der FC Bayern München kehrt in den Liga-Alltag zurück und empfängt am Wochenende den krisengeschüttelten VfL Bochum. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz mit Trainer Vincent Kompany im Liveticker.

Den VfL Bochum vor der Brust, die heftige Niederlage aus Barcelona noch in den Knochen - auf den FC Bayern München wartet am Sonntagnachmittag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten. Dort geht der Rekordmeister natürlich als klarer Favorit in die Partie.

Viele Augen werden sich jedoch auf Trainer Vincent Kompany und vor allem die zuletzt sehr anfällige Defensive richten. Beim 1:4 gegen die Katalanen sahen die Münchner mehrfach überhaupt nicht gut und ließen sich zu leicht überrumpeln. Auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Bochum wird sich Kompany auch Fragen zum herben Dämpfer stellen lassen müssen. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

+++ Kompany reagiert auf kritische Nachfrage +++

Nächste kritische Nachfrage - Kompany verweist auf eine Statistik, die vor dem Barca-Spiel aufgekommen war: „Sie haben gerade gesagt, dass wir in ganz Europa die Mannschaft war, die am wenigsten Chancen zugelassen hat. Wir haben gegen starke Gegner gespielt, da war Frankfurt dabei, da war Leverkusen dabei. Die Basis ist für mich, dass die Mannschaft arbeitet. Dass die Mannschaft im Training zeigt, dass sie auch diesen Problemen lernen kann. Sonst geht es nicht.“

Man sei nicht überrascht, dass jetzt „nicht alles perfekt ist. Das ist normal. Wir haben letztes Jahr keinen Titel gewonnen. Und deswegen ist die Frage immer: Wird man in Zukunft die richtigen Lösungen finden? Und die Lösungen wird man finden, wenn die Jungs weiter zusammen ziehen. Es gab bis jetzt noch keine Frage, wie hart die Jungs gelaufen sind. Oder wie hart sie gekämpft haben. Und man vergisst das manchmal.“

Gute Spieler hätten beim richtigen Einsatz immer eine Chance: „Und deswegen ist meine Überzeugung in dieses Team total.“

+++ Probleme? Kompany widerspricht +++

„Es ist nicht nur alles falsch gelaufen. Letztendlich hatten wir das Gefühl - ok, wir haben in der Halbzeit drei Gegentore bekommen - aber wir können noch 4:3 gewinnen. Denn wir waren noch gefährlich. In der Halbzeit war das Resultat nicht gut. In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel ein bisschen geändert.“ Barca sei dann besser gewesen: „Es war vielleicht das erste Mal in dieser Saison, dass die andere Mannschaft besser war. Es war eine deutliche Niederlage.“

Auf eine Nachfrage zur Art und Weise der Gegentore, die häufig nach dem selben Muster fallen, meinte der Coach noch: „Das stimmt nicht ganz. Die Tore gegen Frankfurt sind nicht ganz die gleichen Tore. Ich will eigentlich nicht nur darüber reden. Wir haben die Qualität, wir haben die Spieler, die es bis jetzt sehr gut gemacht haben. Ich verstehe, dass wir jetzt verloren haben, die Kritik ist ganz normal. Damit können wir umgehen. Aber was ich nicht aus den Augen verlieren will: Was die Jungs erreichen können, wenn sie die Schritte machen, von denen ich glaube, dass sie sie noch machen können. Das ist unser Ziel, das wir diese Mannschaft weiterbringen. Ich bleibe da auch ein bisschen objektiv.“

+++ Pflichtaufgabe in Bochum +++

In der Bundesliga erwartet die Bayern nun das totale Kontrastprogramm. Am Sonntag reisen die Münchner als Tabellenführer zum Tabellenletzten VfL Bochum, der Anfang der Woche seinen Coach Peter Zeidler vor die Tür gesetzt und die bisherigen Co-Trainer Markus Feldhoff und Murat Ural in die erste Reihe gerückt hat. Ein Sieg im Ruhrgebiet ist eigentlich Pflicht. Doch Vorsicht: Seit dem Wiederaufstieg 2021 gewann der Underdog zwei der drei Bundesliga-Heimspiele gegen den Rekordmeister

+++ Bitterer Dämpfer in der Königsklasse +++

Am Mittwoch hat der FC Bayern München einen empfindlichen Rückschlag kassiert und vom FC Barcelona eine Lehrstunde erteilt bekommen. Mit 1:4 kam das defensiv überaus anfällig auftretende Team von Vincent Kompany beim Wiedersehen mit Hansi Flick und Robert Lewandowski unter die Räder. In der Champions League steht der deutsche Rekordmeister nach nur drei Punkten aus drei Spielen bereits unter Zugzwang.

+++ Herzlich willkommen +++