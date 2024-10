Bundesliga: BVB verlängert mit Leistungsträger!

Zukunftsentscheidung am Feiertag! Borussia Dortmund hat am Tag der Deutschen Einheit die Vertragsverlängerung von Julian Ryerson bekanntgegeben. Der Norweger dehnte seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben bis Sommer 2028 aus.

„Julian ist unmittelbar nach seiner Verpflichtung zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Das gilt sowohl auf als auch neben dem Platz. Diese Entwicklung hat vermutlich nicht jeder nach seinem Transfer im Winter des vergangenen Jahres erwartet, wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Vereinsseite des BVB zitiert. „Er identifiziert sich voll mit diesem Club und gibt uns sportlich mit seinem vielseitigen Profil verschiedene Optionen. Wir sind sehr froh, Julian für die nächsten vier Jahre an uns binden zu können.“

Ryerson seit 2023 beim BVB

Ryerson wechselte im Januar 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin zum achtmaligen Deutschen Meister und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger. In bislang 62 Pflichtspielen für den BVB erzielte der Verteidiger fünf Tore und steuerte drei Assists bei.

„Es fühlt sich ehrlich gesagt noch immer so an wie am ersten Tag. Ich bin nach wie vor stolz und demütig, Teil dieses Vereins zu sein. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich weiter für Borussia Dortmund spielen kann“, erklärt Ryerson.