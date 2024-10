Bundesliga heute: Dortmund - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.10.2024 • 17:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im Signal Iduna Park trifft Borussia Dortmund heute Abend auf den FC St. Pauli. Die Bilanz der bisherigen 22 Duelle im Profifußball spricht klar für den BVB: 15 Siege, drei Unentschieden und nur vier Niederlagen. Besonders bemerkenswert ist, dass Dortmund in allen zehn Heimspielen gegen die Kiezkicker ungeschlagen blieb und die letzten sieben Partien sogar gewann.

Ein zweiter Sieg in Serie gegen den BVB gelang St. Pauli bisher noch nie, was den Dortmundern zusätzliche Motivation geben dürfte, ihre beeindruckende Heimserie fortzusetzen.

Ein Spieler, der besonders im Fokus stehen wird, ist Dortmunds Serhou Guirassy. Seit seiner Rückkehr in die Bundesliga im September 2022 erzielte er in 54 Spielen beeindruckende 42 Tore – mehr als jeder andere Spieler in diesem Zeitraum. Auch gegen den FC St. Pauli konnte er sich bereits in die Torschützenliste eintragen, als er 2018 beim 5:3-Sieg des 1. FC Köln erfolgreich war. Guirassys Torinstinkt könnte heute Abend entscheidend sein, um die schwächelnde Defensive der Gäste zu überwinden.

Defensive Schwächen bei beiden Teams

Beide Mannschaften haben zuletzt mit defensiven Problemen zu kämpfen. Borussia Dortmund kassierte in den letzten vier Bundesliga-Spielen jeweils mindestens zwei Gegentore und hat damit die zweithöchste Anzahl an Gegentoren in diesem Zeitraum. Der FC St. Pauli stellt mit nur vier erzielten Toren die schwächste Offensive der Liga, blieb in vier von sechs Spielen torlos und kassierte zudem die meisten Kontergegentore. Diese Schwächen könnten den Spielverlauf entscheidend beeinflussen.

Freitagsserie als zusätzlicher Anreiz für den BVB

Ein weiterer Faktor, der für Borussia Dortmund spricht, ist ihre beeindruckende Freitagsserie. Seit 38 Heimspielen an Freitagen sind die Dortmunder ungeschlagen – ein neuer Bundesliga-Rekord. Die letzte Heimniederlage an einem Freitag datiert aus dem Jahr 2004. Diese Serie wird der Mannschaft von Trainer Edin Terzić zusätzlichen Rückenwind geben, um die schwache Saisonstartbilanz von zehn Punkten aus sechs Spielen aufzubessern und den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

