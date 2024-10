Nächste BVB-Auswärtspleite! Union bestraft schwache Dortmunder

Der Gala in der Königsklasse folgt der Kater im Liga-Alltag: Der BVB enttäuscht im Auswärtsspiel bei Union Berlin über weite Strecken.

In den ersten 45 Minuten blieb der BVB vieles schuldig und wurde folgerichtig bestraft: Kevin Vogt (26.) brachte Union mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit fast zehn Jahren per Strafstoß in Führung, nachdem Nico Schlotterbeck gegen Benedict Hollerbach einen Schritt zu spät gekommen war. Yorbe Vertessen (45.) ließ mit einer verdeckten Direktabnahme nach einer Ecke Gregor Kobel im Dortmunder Tor keine Chance.