Bundesliga heute: Hoffenheim - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena.

Die TSG Hoffenheim trifft heute auf den VfL Bochum in der PreZero Arena. Historisch gesehen hat Bochum eine bemerkenswerte Bilanz gegen Hoffenheim, denn sie gewannen über die Hälfte der bisherigen Bundesliga-Duelle (6 von 10). In den letzten beiden Spielzeiten setzte sich immer das Heimteam durch, was auf ein torreiches Spiel hindeutet. In diesen vier Partien fielen insgesamt 21 Tore, was einem beeindruckenden Schnitt von 5,3 Toren pro Spiel entspricht.

Hoffenheim - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Bochums Anthony Losilla, der bei einem Einsatz heute der älteste Feldspieler in der Bundesliga-Geschichte des VfL werden könnte. Mit 38 Jahren und 223 Tagen würde er den bisherigen Rekord von Michael „Ata“ Lameck übertreffen. Losilla bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Führungsqualitäten mit, die Bochum in dieser schwierigen Phase der Saison dringend benötigt.

Schwacher Saisonstart für beide Teams

Beide Mannschaften haben einen enttäuschenden Start in die Saison hingelegt. Die TSG Hoffenheim konnte aus den ersten sechs Spielen nur vier Punkte holen, während Bochum mit nur einem Punkt noch schlechter dasteht. Für Hoffenheim ist dies der zweitschwächste Start seit der Saison 2015/16, während Bochum nur in der letzten Saison schlechter startete. Beide Teams sind dringend auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren.

Defensive Schwächen beider Teams

Sowohl Hoffenheim als auch Bochum haben in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Sie weisen die höchsten Werte an Expected-Goals-Against auf, was auf anfällige Abwehrreihen hinweist. Bochum hat in den letzten 22 Bundesligaspielen kein einziges Mal zu null gespielt, während Hoffenheim in den letzten 35 Partien nur einmal ohne Gegentor blieb. Diese Statistiken versprechen ein spannendes Spiel, in dem beide Teams ihre Defensivschwächen überwinden müssen, um erfolgreich zu sein.

