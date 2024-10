Bundesliga heute: Union - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Union Berlin hat in dieser Bundesliga -Saison einen beeindruckenden Start hingelegt und könnte heute gegen Eintracht Frankfurt einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Mit drei Siegen aus den ersten drei Heimspielen stehen die Eisernen vor der Möglichkeit, erstmals mit vier Bundesliga-Heimsiegen in eine Saison zu starten. Die Defensive der Berliner zeigt sich dabei besonders stark: Mit nur vier Gegentoren in sieben Spielen stellt Union die zweitbeste Abwehr der Liga, nur RB Leipzig ist defensiv noch stabiler.

Union - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Frankfurt reist mit einer der stärksten Offensiven der Liga nach Berlin. Die Hessen erzielten in den ersten sieben Spielen 15 Tore, was sie zur drittbesten Offensive der Bundesliga macht. Besonders Omar Marmoush ist in Topform: Der Stürmer traf in den letzten sechs Bundesliga-Partien in Folge und hat bereits neun Saisontore auf dem Konto. Die Herausforderung für Frankfurt wird sein, die kompakte Abwehr der Berliner zu durchbrechen, die bisher nur 72 gegnerische Abschlüsse zuließ.