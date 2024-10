"DFB, du Rolfes": Bayern-Fans teilen aus

Bayerns Ersatztorhüter Sven Ulreich fehlt beim Auswärtsspiel in Frankfurt wegen einer Sperre. Die Fans der Münchner teilen deswegen gegen den DFB aus.

Auf dem Plakat, das die mitgereisten Anhänger aus München beim Gastspiel in Frankfurt hochgehalten haben, stand geschrieben: „DFB, du Rolfes - Ulle einer von uns!“.

Schon bei der vergangenen Partie des Rekordmeisters gegen Aston Villa in Birmingham solidarisierten sich einige im Gästeblock mit Ulreich und riefen: „Freiheit für Ulle, Rolfes, du Wichser.“

Bayern-Torwart Ulreich beleidigt Rolfes

Was war passiert? Beim Spitzenspiel der Bayern in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen war Ulreich in eine Auseinandersetzung mit Leverkusens Manager Simon Rolfes verwickelt, den er als „Wichser“ bezeichnete.