DFB reagiert auf VAR-Wirbel beim BVB

In der Partie zwischen dem BVB und dem FC St. Pauli gibt es am Freitagabend Wirbel um ein aberkanntes Tor für die Hamburger. St. Paulis Trainer Alexander Blessin wütet, der DFB klärt nun auf.

In der Partie zwischen dem BVB und dem FC St. Pauli gibt es am Freitagabend Wirbel um ein aberkanntes Tor für die Hamburger. St. Paulis Trainer Alexander Blessin wütet, der DFB klärt nun auf.

Die Kiezkicker hatten einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich in den Fünfer geschlagen, Morgan Guilavogui streckte das lange Bein aus und bugsierte den Ball an Keeper Gregor Kobel vorbei ins Tor.

Blessin kritisiert VAR-Entscheidung

Nach dem Abpfiff ärgerte sich St. Pauli-Trainer Alexander Blessin vor allem über die Szene, die für ordentlich Wirbel gesorgt hatte. „Für mich ist nicht klar zu erkennen, wo Emre Can steht. Man kann also keine Linie ziehen. Und wenn es so unklar ist, darf man das Tor auch nicht aberkennen und darf der VAR nicht einschreiten. Can ist auf allen Bildern verdeckt, daher hätte das Tor nach meinem Dafürhalten zählen müssen“, erklärte Blessin bei DAZN.