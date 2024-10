Guirassy rettet schwachen BVB

Der BVB ist in der Bundesliga trotz einer mäßige Vorstellung zurück in der Erfolgsspur, muss dafür aber lange kämpfen. Die Dortmunder schlugen den Aufsteiger FC St. Pauli nur mit großer Mühe und dank Torjäger Serhou Guirassy knapp mit 2:1(1:0).

Die Dortmunder feierten so dennoch den wettbewerbsübergreifend fünften Sieg im fünften Spiel vor eigenem Publikum in dieser Saison.

„Es war schon nicht einfach. Heute war es auch mal zäh. In der ersten Halbzeit hatten wir auch Glück mit der Abseitssituation. Aber wir hatten auch unsere Chancen. Wir hätten auch mehr Tore schießen können, aber alles, was gerade zählt, ist der Sieg. Deshalb sind wir glücklich und aber auch erleichtert“, freute sich Julian Brandt nach dem Spiel bei DAZN .

Kritik äußerte Brandt nur an der Chancenverwertung des BVB: „Klar haben wir uns vorne schwer getan, gerade weil die Räume sehr eng waren, aber wir hatten Chancen und wenn wir diese besser nutzen, müssen wir am Ende auch nicht zittern.“

Bundesliga: BVB kontert Schiri-Ärger

Ramy Bensebaini brachte Dortmund kurz vor der Pause in Führung. Der Algerier köpfte eine schöne Flanke von Nationalspieler Pascal Groß sehenswert zum 1:0 ins Netz (43).

In Halbzeit zwei haderten die Schwarz-Gelben mit einer vermeintlichen Abseitsposition kurz vor dem Ausgleich der Gäste. Beim satten Schuss von Eric Smith aus knapp 25 Metern stand St. Paulis Afolayan zwar nicht bei der Schussabgabe, aber wenig später kurz im Sichtfeld von Torhüter Gregor Kobel.

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied aber, dass der Schuss, der im Winkel einschlug so oder so nicht zu halten war und gab das Tor (78.).

Der BVB zeigte sich vom bitteren Ausgleich allerdings wenig beeindruckt, drückte weiter und ging in der 83. Minute durch einen Kopfballtreffer von Serhou Guirassy erneut in Führung.

Danach verpasste Dortmund das Spiel endgültig zu entscheiden und musste so bis in die Nachspielzeit zittern. In dieser vergab St. Paulis Adam Dzwigala sogar die große Chance auf den erneuten Ausgleich.