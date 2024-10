FC Bayern: Das Kim-Wunder - eine erstaunlich deutliche Botschaft

Wenn man nach Heimspielen des FC Bayern Minjae Kim dabei beobachtet, wie er die Allianz Arena verlässt, lässt sich am Verhalten oder der Miene des Koreaners nie ablesen, wie das Spiel gelaufen ist.

Auch am Samstagabend legte der Innenverteidiger in der sogenannten Mixed Zone eine Art Pokerface auf. An den Blicken des Koreaners war jedenfalls nicht zu erkennen, dass er gegen Leverkusen gerade eine seiner besten Leistungen im Dress der Bayern absolviert hatte. Kim verbreitete keine Euphorie, hatte aber diesmal eine erstaunlich deutliche Botschaft im Gepäck.