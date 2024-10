FC Bayern: Davies wie ausgewechselt

Alphonso Davies findet in der laufenden Saison zurück zu alter Stärke. Hat der FC Bayern durch das Aussetzen der Vertragsgespräche den Verteidiger zu Höchstleistungen getrieben?

Alphonso Davies findet in der laufenden Saison zurück zu alter Stärke. Hat der FC Bayern durch das Aussetzen der Vertragsgespräche den Verteidiger zu Höchstleistungen getrieben?

In der vergangenen Saison galt Alphonso Davies noch als umstrittener Profi beim FC Bayern . Vor allem der Ärger um sein Beraterteam zog sich durch die gesamte Spielzeit - mit der ewigen Frage: Bleibt er oder geht er?

Davies ist bekanntlich geblieben - und scheint jetzt wie ausgewechselt. In sieben von zehn Pflichtspielen stand er in der Startelf, besticht vor allem durch seine Zweikampfstärke.

Der Linksverteidiger gewann laut Zahlen von Daten-Dienstleister Spotrec 62 Prozent seiner Duelle in der Liga, was ihn nach Minjae Kim zum zweitstärksten Zweikämpfer der Bayern macht. Bei dem Sieg gegen den VfB Stuttgart (4:0) entschied er sogar 70 Prozent der Duelle für sich.

Befreiungsschlag für Davies?

Doch nicht nur in der Defensive zeigt Davies seine Stärken, er agiert auch offensiv deutlich auffälliger. War er in der vergangenen Saison alle 41 Minuten an einem Torschuss beteiligt, verringerte er diesen Wert nun auf 30 Minuten.