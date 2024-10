FC Bayern: Spurensuche nach Dreesen-Knall

Entscheidung am 11. November

Der FC Bayern befindet sich also auf Spurensuche: Wer wollte mit den ans Manager Magazin durchgestochenen Informationen dem aktuellen Vorstandsboss schaden? Warum kommen die Vorwürfe gerade jetzt in die Öffentlichkeit – wo doch der Vorfall mit der Mitarbeiterin bereits rund drei Jahre zurückliegt und umfassend aufgeklärt wurde? Fakt ist zudem: Die Entscheidung, Dreesen im Sommer 2023 zum CEO zu machen, fiel im Wissen um den Vorfall.

Der Zeitpunkt des Berichts ist pikant: Am 11. November wird in der Aufsichtsratssitzung über die berufliche Zukunft Dreesens entschieden. SPORT1-Informationen zufolge kann sich der 57-Jährige mittlerweile gute Chancen ausrechnen, auch weiterhin der starke Mann an der Säbener Straße zu bleiben. Richtig ist: Dreesen ist weder amtsmüde, noch hat Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge sein Vertrauen in ihn verloren.