Heftige Basler-Kritik: "Ein Emre Can ist kein Kapitän"

Deutliche Worte! Mario Basler hat harsche Kritik an der Leistung des BVB bei der Niederlage in Berlin geübt. Vor allem BVB-Kapitän Emre Can bekam vom ehemaligen Bundesliga-Profi sein Fett weg.

„Wenn du unter der Woche ein 7:1 in der Champions League (gegen Celtic Glasgow; Anm. d. Red.) erzielst, dann fährst du nach Union Berlin und dann musst du die richtige Einstellung haben. Wenn du dann aber nach Berlin fährst und denkst, naja, irgendwie geht es schon und hast so eine Primadonna auf dem Platz rumrennen, die die Kapitänsbinde spazieren trägt wie Emre Can, dann hat irgendeiner den Schuss nicht gehört“, polterte Basler in seinem Podcast „Basler ballert“.