"Ich werde ihm hoffentlich keinen auflegen": Müller über besonderes Wiedersehen

Der FC Bayern gastiert am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona. Thomas Müller blickt auf ein besonderes Wiedersehen voraus.

Nach dem Topspiel-Sieg gegen den VfB Stuttgart ist vor dem nächsten Kracher für den FC Bayern! Am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) spielen die Münchener in der Champions League beim FC Barcelona. Dann trifft Bayern-Star Thomas Müller auf seinen langjährigen, kongenialen Sturmpartner Robert Lewandowski.

„Lewa war der Sturmpartner, mit dem ich wahrscheinlich am längsten zusammengespielt habe – was die Mittelstürmer betrifft. Da hatten wir eine besondere Verbindung“, meinte Müller nach dem 4:0-Erfolg gegen Stuttgart in der Mixed Zone auf SPORT1-Nachfrage.