Leverkusen am Limit? "Wo ich mir Sorgen mache"

Bayer Leverkusen erlaubt sich in der Bundesliga immer wieder Ausrutscher. Im STAHLWERK Doppelpass macht sich Stefan Effenberg Gedanken darüber, ob das Team am Limit ist.

Der Meister kommt weiter nicht richtig in Schwung. Gegen Bundesliga -Aufsteiger Holstein Kiel ließ Bayer Leverkusen im 100. Pflichtspiel von Xabi Alonso als Bayer-Coach unerwartet Punkte liegen - und spielte nach einer frühen 2:0-Führung nur 2:2 gegen den Außenseiter.

Damit hat Bayer nur drei der sechs Partien bisher gewonnen. Dazu kommen nun zwei Remis und eine Niederlage. Die Dominanz der vergangenen Spielzeit ist aktuell nicht zu erkennen. Nur in der Champions League läuft es bisher rund mit zwei Siegen.

Leverkusen strauchelt in der Bundesliga

SPORT1 -Experte Stefan Effenberg stellte beim STAHLWERK Doppelpass trotz des Patzers klar: „Für mich zählen sie immer noch zu den Titelfavoriten. Aber diese Aussetzer dürfen dir nicht zu oft in der Saison passieren.“

„Wo ich mir aber ein bisschen Sorgen mache: Sie mussten so oft ans Limit gehen, schon gleich zu Beginn der Saison - sie betreiben da also einen unheimlichen Aufwand. Das kann in der entscheidenden Phase womöglich schwierig werden, wenn man noch mal kontern muss.“