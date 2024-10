Mängel vor Real-Kracher: Guirassy rettet ideenlosen BVB

Serie gewahrt, Generalprobe geglückt, aber große Mängel offenbart: Borussia Dortmund ist nach der Länderspielpause nur mit größter Mühe und dank Torjäger Serhou Guirassy erfolgreich in den Bundesliga-Alltag zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin gewann trotz eines weitgehend ideenlosen und fehleranfälligen Auftritts mit 2:1 (1:0) gegen Aufsteiger FC St. Pauli, feierte aber dennoch den wettbewerbsübergreifend fünften Sieg im fünften Spiel vor eigenem Publikum in dieser Saison.

Ramy Bensebaini (43.) und Guirassy (83.) sorgten für die Treffer der Dortmunder, die nur selten überzeugten und vor der Neuauflage des Champions-League-Finals bei Real Madrid am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) einige Rätsel aufgaben. Dennoch bleiben die Borussen auch nach der 39. Partie nacheinander im Westfalenstadion an einem Freitagabend ungeschlagen, die Serie läuft seit Januar 2004. Für St. Pauli hatte Eric Smith (78.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Dortmund riss das Spiel umgehend an sich und suchte vor allem über die Außen nach Lösungen, im Zentrum sollte Guirassy in Szene gesetzt werden. Mit seiner ersten Aktion scheiterte der Torjäger an Gästekeeper Nikola Vasilj (6.). Die Hamburger bauten auf schnelle Umschaltmomente: Nach einem leichtfertigen Ballverlust von BVB-Kapitän Emre Can tauchte Oladapo Afolayan vor dem Tor auf, doch der zurückgeeilte Bensebaini blockte den Schuss in höchster Not (16.).