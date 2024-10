Trainer-Lösung bei Bochum schon gefunden?

Der VfL Bochum hat die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Cheftrainers Peter Zeidler womöglich schon geregelt - zumindest für eine gewisse Zeit.

Für Bochum kommt es knüppeldick

Was zudem für eine Zwischenlösung spricht: Bochum hat ein bretthartes Programm vor sich, spielt in der Bundesliga in den nächsten vier Partien gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart! Ein möglicher neuer Trainer von extern könnte nach durchaus denkbaren vier Pleiten zum Start direkt schon wieder verbrannt sein.