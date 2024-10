Zwei Stars vor Rückkehr! Diese Nachricht macht dem BVB Mut

Der BVB steckt tief in der Krise und hat auch mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Doch nun darf Trainer Nuri Sahin auf die schnelle Rückkehr von zwei Stars hoffen.

Beim BVB hängt der Haussegen schief! Das 0:1 gegen den VfL Wolfsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals war bereits die dritte Pleite in Serie und schon die fünfte Niederlage in dieser Saison.