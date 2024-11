Alonso-Abschied? Bayer-Boss mit Klartext

„Ich kann zu 100 Prozent verneinen, dass es irgendwelche Absprachen gibt, die ich mehrfach in den Medien mal gelesen habe“, sagte Carro vor dem Bundesligaspiele gegen den 1. FC Heidenheim bei Sky .

Bayer-Boss Carro ärgern Alonso-Gerüchte

In der vergangenen Woche erst hatte Eurosport Espana berichtet, dass Alonso den Double-Gewinner am Saisonende verlassen werde. Demnach soll der Spanier sogar schon einige Spieler eingeweiht haben. Als wahrscheinlichstes Ziel wurde in dem Bericht Real Madrid genannt.