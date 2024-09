Transfer-News: Abschied oder Verbleib? Bayern-Star Davies äußert sich zu seiner Zukunft

Nach den Spekulationen um einen Wechsel gibt nun Bayern-Star Alphonso Davies einen Einblick in seine Zukunftspläne. Auch zu einer möglichen Vertragsverlängerung äußert er sich.

Nach den Spekulationen um einen Wechsel gibt nun Bayern-Star Alphonso Davies einen Einblick in seine Zukunftspläne. Auch zu einer möglichen Vertragsverlängerung äußert er sich.

Alphonso Davies hat sich zu seiner momentan ungeklärten Zukunft geäußert. Der Bayern -Star, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ließ dabei auch einen möglichen Verbleib in München offen.

Sein Fokus liege aktuell auf der Bayern-Mannschaft, ergänzte der 23-Jährige. „Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deshalb mache ich mir darüber momentan keine Gedanken. Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen.“

Der Linksverteidiger, der Anfang 2019 für 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zu den Bayern kam, hat unter dem neuen Coach Vincent Kompany wieder eine tragende Rolle inne. In der Bundesliga kam er in drei von vier Partien zum Einsatz, zweimal über die vollen 90 Minuten. Beim 9:2-Spekaktel in der Champions League gegen Dinamo Zagreb spielte Davies ebenfalls durch und verbuchte einen Assist.