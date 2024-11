Bleibt Musiala bei Bayern? "Er wird verlängern"

Jamal Musiala avanciert im Bundesliga-Spiel gegen FC St. Pauli erneut zum Matchwinner für den FC Bayern und spielt sich in eine überragende Form. Im SPORT1 Stahlwerk Doppelpass auf SPORT1 erntet der Youngster viel Lob.

Jamal Musiala avanciert im Bundesliga-Spiel gegen FC St. Pauli erneut zum Matchwinner für den FC Bayern und spielt sich in eine überragende Form. Im SPORT1 Stahlwerk Doppelpass auf SPORT1 erntet der Youngster viel Lob.

Musiala? „Er wird reifer“

„Natürlich ein perfekter Schuss“, sagte Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg. „Er erobert den Ball und das ist auch der nächste Schritt. Das hätte er früher nicht gemacht, das hätte er die anderen machen lassen - und gib mir den Ball bitte für die Offensive. Er geht in den Zweikampf, will den Ball haben und das war früher Musiala eigentlich nicht, da reinzugehen.“

Auch Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig , nimmt diese Entwicklung anerkennend wahr: „Er wird reifer, zielstrebiger, was wir das ein oder andere Mal beim Turnier hatten, die Effizienz merkt man im Moment, dass er Spiele teils im Alleingang entscheiden kann.“

Dass Musiala konstant für die wichtigen Momente zuständig ist, hob auch Journalist Christian Straßburger hervor: „Er macht auch immer öfter das erste beziehungsweise das entscheidende Tor. In dem jungen Alter schon so entscheidend zu sein, ein Spiel vom FC Bayern zu prägen und Gott sei Dank auch von der deutschen Nationalmannschaft .“

Verlängert Musiala bei Bayern?

Auch im Spiel mit dem Kopf hat Offensivspieler einen enormen Schritt gemacht, in den vergangenen fünf Pflichtspielen netzte Musiala dreimal per Kopf, mitunter entscheidend wie gegen Benfica Lissabon.

SPORT1-Experte Alfred Draxler legte sich fest: „Er wird perfekt, das fällt auf. Am Anfang hat er nur so herumgewuselt, was schon erfolgreich war, aber jetzt wird er immer perfekter.“