Bundesliga: Bayern-Youngster feiert endlich Debüt - und Kompany macht Andeutung

Zuletzt stand Adam Aznou bereits viermal im Profikader des FC Bayern - am Samstag gegen Union Berlin hatte das Warten für den 18-Jährigen ein Ende. In der 80. Minute feierte der Linksverteidiger sein Bundesligadebüt, der Marokkaner wurde für Alphonso Davies eingewechselt.

Kompany und Eberl loben Aznou

Linksverteidiger Aznou, den die Bayern im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Barcelona verpflichtet hatten, war gegen Union in der 80. Minute für Alphonso Davies in die Partie gekommen. Es werden „hoffentlich noch ganz viele Spiele“ dazukommen, sagte Eberl.

Erstes Länderspiel vor erstem Profieinsatz

Aznou wechselte 2022 aus der berühmten Nachwuchsakademie La Masia in die Jugend des FC Bayern. In dieser Saison stand er in allen drei Spielen der Bayern-U19 in der Youth League auf dem Rasen, dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Zudem bestritt er sechs Regionalligaeinsätze für die Zweitvertretung des Rekordmeisters.