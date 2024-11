Bundesliga: Dieses Team ist nur noch mit Zauberei zu retten - Kolumne von Tobias Holtkamp

Als Max Eberl vor acht Jahren den Retter Dieter Hecking holte, 2016 im Dezember war das, ging die Sache für Borussia Mönchengladbach am Ende gut aus. Die Fohlen hielten nicht nur die Klasse, sie schaffen es sogar noch fast nach Europa. Aber, und das dürfte allen Bochumern eine möglicherweise aufkeimende Euphorie direkt wieder nehmen: Mönchengladbach hatte zum Zeitpunkt der Hecking-Übernahme bereits 16 Punkte, nach 16 Spieltagen.

Danach, und so rechnen sie beim VfL, ist dann die große Dezember-Crunchtime : Heimspiele gegen Bremen und Heidenheim, dazu Union Berlin auswärts. Da müssen sieben bis neun Punkte her - um überhaupt noch im Rennen zu bleiben. Weihnachten, das ist ziemlich klar, kann schon alles vorbei sein.

Der Absturz begann im Frühjahr

Bochum steht aktuell schwächer da als jede Mannschaft in der Bundesliga -Geschichte zuvor. Doch die sportliche Bilanz, also der eine Punkt aus neun Spielen, ist nur das eine. Das zweite Problem ist eine Mannschaft, die nicht den Hauch eines Eindrucks erweckt, dauerhaft auf Bundesliga-Niveau spielen zu können.

Was dort passierte, gegen Fortuna Düsseldorf, hätte sportlich eigentlich der allergrößte Warnschuss sein müssen. Nach 0:3 im Hinspiel gelang im Elfmeterschießen, im Rückspiel, doch noch der Klassenerhalt. Ein Abend für die Geschichtsbücher - dem aber so gar nichts folgte.

Zwölf Gegentore in einer Woche

Die schlimme Serie setzte sich mit Anpfiff der neuen Saison einfach so fort, obwohl schon wieder ein neuer Trainer das Kommando hatte. Bundesliga-Neuling Peter Zeidler, in dessen taktische Ideen sie so viel Hoffnung gesetzt hatten.