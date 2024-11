Kimmich: Darum zögere ich mit meiner Verlängerung

Verlängert er oder nicht? Joshua Kimmichs Vertrag beim FC Bayern München war in den vergangenen Wochen immer wieder Thema - aber wie entscheidet sich der Spieler? Am Mikrofon von SPORT1 lässt sich eine leichte Tendenz erkennen.

„Es ist immer ein gutes Gefühl wenn man Wertschätzung bekommt", erklärte Kimmich nach dem 1:1 bei Borussia Dortmund . Zuletzt hatte Sportvorstand Max Eberl offensiv um den Mittelfeld-Star geworben. „Ich weiß, was ich hier beim FC Bayern München habe. Meine Familie fühlt sich wohl hier", bekräftigte der Nationalspieler.

Kimmich und Eberl stets im Austausch

Auch wenn Kimmichs Verhältnis zu den Klubbossen in der Vergangenheit nicht immer das Beste war, aktuell scheint alles glatt zu laufen. Und viel mehr: kommunikativ! Mit Eberl sei er stets im Austausch.

Entscheidung in der Winterpause?

Überstürzen wolle Kimmich jedoch nichts. „Natürlich ist es eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für mich, die jetzt ansteht. Es ist gut, im Winter dann das ganz große Bild zu sehen - und zu schauen, was ist passiert?"

Es sei schwer, jetzt eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Kimmich will sich Zeit nehmen, um letztlich richtig zu entscheiden. „Dadurch, dass so viele Spiele sind, fährt man alle drei Tage emotional hoch und wieder runter", sagte Kimmich in Anbetracht des vollen Spielplans.