Transfer-News: Kramer enthüllt: Hatte "ein paar Anfragen"

Seit seinem Abschied von der Borussia war er lediglich noch bei Amazon Prime Video in der Champions League zu sehen und auf dem Kleinfeld aktiv. Mit der deutschen Nationalmannschaft nimmt er auch an der am Donnerstag startende Kleinfeld-Weltmeisterschaft teil.

Kramer: „Wird mit jedem Tag unwahrscheinlicher"

Trotzdem blickt Kramer ganz ohne Druck in die Zukunft. „Was kommt, kommt. Was nicht, nicht. Ich setze mir keine Deadline und bin da komplett stressfrei“, fügte er hinzu. „Aber mein Gefühl sagt mir natürlich: Mit jedem Tag, der verstreicht, wird es unrealistischer, dass ich noch mal als Fußball-Profi gegen den Ball trete. Und sollte es am Ende so kommen, wäre es auch nicht schlimm.“ Der Mittelfeldspieler betonte allerdings auch: „Ich bin topfit, das kann ich garantieren.“