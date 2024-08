Nach Gladbach-Aus: Kramer debütiert in Baller League

Nur drei Tage nach seiner Vertragsauflösung bei Borussia Mönchengladbach steht Christoph Kramer bereits in der Baller League auf dem Platz. Neben dem 2014-Weltmeister kommen zwei weitere ehemalige Bundesligaspieler zum Einsatz.

Nur drei Tage nach seiner emotionalen Vertragsauflösung bei Borussia Mönchengladbach hat Christoph Kramer in der Baller League für sein Team „Golden XI“ auf dem Platz gestanden. Der Weltmeister von 2014 zeigte eine beeindruckende Leistung und erzielte beim 6:4-Sieg gegen die „Protatos“ das Tor zum 4:0.

Der Weltmeister von 2014, der das Team gemeinsam mit Gladbach-Profi Florian Neuhaus managt, war begeistert von der Intensität des Spiels. „Das Niveau ist wirklich sehr gut. Hier wird richtig Gas gegeben. Es ist kein Hobby-Schaulaufen. Sowas macht mir unfassbar Spaß“, so Kramer weiter.

Kramer: „Der hat den Fußball auch nie geliebt“

Kramer, der nach einem emotionalen Abschied in Gladbach viele unterstützende Nachrichten erhalten hat, ließ offen, ob er weiterhin in der Baller League spielen wird: „Das hängt davon ab, wie es bei mir weitergeht. Grundsätzlich spiele ich gerne, aber das muss ich von Woche zu Woche entscheiden.“

Santana als Wildcard-Spieler

Neben Kramer stand auch Felipe Santana als Wildcard-Spieler auf dem Platz. Der 38-jährige Brasilianer, bekannt aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund und Schalke 04, reiste extra aus Brasilien an, um für die „Golden XI“ zu spielen. „Ich habe 15 Stunden im Flieger gesessen“, erzählte Santana - und kündigte zudem an, für das Final Four zurückzukehren, falls das Team es erreicht.