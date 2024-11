Fix! TSG Hoffenheim präsentiert Matarazzo-Nachfolger

„Ausschlaggebend für die Entscheidung waren für mich mehrere Dinge“, erklärte Ilzer in einer Mitteilung des Vereins: „Zum einen ist Hoffenheim ein sehr spannender Verein, in dem großes Potenzial steckt, genauso wie in der Mannschaft selbst.“

So sieht Hoffenheims neues Trainerteam aus.

Der nächste Wechsel aus Graz in den Kraichgau

Mit Schicker hatte Ilzer bereits in Graz zusammengearbeitet. „Es gab am Sonntag ein Telefonat, in dem erstmals über die Option eines Wechsels gesprochen wurde“, sagte Ilzer über Schicker. Ebenfalls präsentierte die TSG Mitte Oktober Paul Pajduch als neuen Technischen Direktor, auch der 30-Jährige kam von Sturm Graz in den Kraichgau.