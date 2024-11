Goretzka? Matthäus mit neuer Bayern-Hoffnung - "Er ist kein linker Typ“

SPORT1 10.11.2024 • 19:15 Uhr Lothar Matthäus schöpft neue Hoffnung für Leon Goretzka beim FC Bayern nach dem Sieg gegen den FC St. Pauli. Der Rekordnationalspieler schätzt vor allem eine Eigenschaft beim Mittelfeldmann.

Es war das erste Mal in dieser Saison, dass Leon Goretzka beim FC Bayern in der Startelf stand. Erst nach 82 Minuten wurde der deutsche Nationalspieler in Diensten des deutschen Rekordmeisters ausgewechselt, musste beim 1:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli für Neuzugang Joao Palhinha weichen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein Auftritt, den Lothar Matthäus würdigte und der dem Rekordnationalspieler wieder leichte Hoffnung für Goretzkas sportliche Zukunft in München gibt: „Es freut mich für ihn – ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, dass er bei den Bayern momentan so wenig zum Zug kommt“, sagte der heutige TV-Experte bei Sky 90.

Matthäus: „Ein echter Mentalitätsspieler“

Was Matthäus am Mittelfeldmann in dessen schwieriger momentanen Situation besonders schätzt: „Er ist ein anständiger Kerl, er ist kein linker Typ, der für schlechte Stimmung in der Kabine sorgt. Leon ist ein echter Mentalitätsspieler, er gibt immer 100 Prozent.“

St. Pauli sei für Goretzka „ein Anfang“ gewesen, „er muss nun weiterspielen. Es ist aber schon ein kleiner Sieg für Goretzka.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Dem 29-Jährigen, dem zuletzt auch von Vereinsseite und SPORT1-Experten Stefan Effenberg ein Wechsel nahe gelegt worden war, hatte nach dem Kick auf dem Kiez auch aus den eigenen Reihen Lob bekommen.

„Wenn wir ihn nicht brauchen würden, würde er nicht spielen“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Und fügte an: „Wir haben im Sommer mit ihm gesprochen und haben ihm gesagt, dass es schwierig werden wird, weil der Kader so ist, wie er ist. Er hat gesagt, er will sich der Konkurrenz stellen. Er hat eine gute Leistung gebracht. Das sagt natürlich viel aus über einen Menschen, einen Charakter.“