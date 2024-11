Goretzka? “Sollte an Wechsel denken“- Effenberg wird deutlich

Gerade einmal 134 Einsatzminuten in der laufenden Saison - das ist die magere Ausbeute von Leon Goretzka beim FC Bayern . Beim knappen 1:0-Sieg gegen Benfica Lissabon in der Champions League stand der Nationalspieler bereits zur Einwechslung bereit, wurde dann aber wieder auf die Bank verwiesen. Nun hat Stefan Effenberg zur Situation Goretzkas einmal mehr Klartext gesprochen.

Effenberg wird deutlich zu Goretzka

Für Effenberg ist klar, dass die Reservistenrolle so nicht mehr lange aufrechterhalten zu ist: „Er möchte spielen, er möchte in die Nationalmannschaft zurück – wie soll das funktionieren bei dem schweren Stand, den er in München hat? Ich bin mir auch sicher, dass ihm die Bayern keine Steine in den Weg legen würden. Es geht um seine Karriere.“