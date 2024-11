Marmoush der nächste "Egyptian King"? Salah will davon nichts wissen!

SPORT1 19.11.2024 • 14:20 Uhr Mohamed Salah verbittet sich Vergleiche mit Omar Marmoush. Der Liverpool-Star will nichts vom „neuen Salah“ wissen.

Mohamed Salah hat Vergleiche mit seinem potenziellen Nachfolger Omar Marmoush zurückgewiesen. Der ägyptische Superstar des FC Liverpool will seinem sieben Jahre jüngeren Landsmann den Druck von den Schultern nehmen.

„Haltet euch fern, uns zu vergleichen und zu sagen, dass Omar der neue Salah ist und das erreichen wird, was ich erreicht habe“, erklärte Salah am Rande der internationalen Buchmesse von Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Marmoush spielt bei Eintracht Frankfurt bisher eine fantastische Saison, sammelte in 16 Spielen ganze 24 Scorerpunkte (14 Tore, 10 Assists). In den vergangenen Wochen ist er immer wieder mit einem Wechsel nach Liverpool in Verbindung gebracht worden, wo Salahs Vertrag im kommenden Sommer auslaufen wird.

Marmoush? „Das nützt ihm nichts“

Könnte der 25-Jährige also das Erbe des „Egyptian King“ antreten? „Das nützt ihm nichts und setzt ihn ständig unter Druck“, sagte Salah zu den Spekulationen: „Ohne diese Vergleiche lebt er einfacher. Und es wird ihm mehr Freude an den Dingen bringen, die er in seiner Karriere erreicht.“

Es bringe nichts, einen Spieler, der am Anfang seiner Karriere stehe, mit einem anderen zu vergleichen, „der schon lange dabei ist und viel erreicht hat.“

Salah hat in seiner beachtlichen Laufbahn bisher elf Titel geholt, Marmoush ist noch ohne nennenswerte Trophäe. Wie einst Salah war dem Eintracht-Star der ganz große Durchbruch nicht auf Anhieb gelungen.