Nach Albtraumstart: Schick glänzt bei Bayer-Aufholjagd

Xhaka packt den Babyjubel aus

Ruhe war in der Länderspielpause bei Bayer nach dem enttäuschenden Remis in Bochum (1:1) keineswegs eingekehrt. Zum einen brodelte die Gerüchteküche mit Blick auf die Zukunft von Alonso und Florian Wirtz weiter, zum anderen vergrößerten sich die Personalsorgen. So musste etwa Schick für den verletzten Torjäger Victor Boniface von Beginn an ran. Zudem musste Jeremie Frimpong gegen Ende der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden (45.+3), für ihn kam Nathan Tella in die Partie.