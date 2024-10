Ulreich liefert sich offenbar Wortgefecht mit Sorg

Beim Champions-League-Kracher zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern geht es ordentlich zur Sache. In der Halbzeitpause geraten angeblich Sven Ulreich und Marcus Sorg verbal aneinander.

In der Halbzeitpause des Champions-League -Krachers zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern ( JETZT im LIVETICKER ) ist es offenbar zu einem kleinen Zwischenfall gekommen. Wie DAZN -Moderatorin Laura Wontorra in der Pause berichtete, gerieten Bayerns Ersatzkeeper Sven Ulreich und Marcus Sorg, Assistent von Barca-Trainer Hansi Flick, verbal aneinander.

„Es gab beim Reingehen in die Kabine noch ein lautes Wortgefecht zwischen Sven Ulreich und Marcus Sorg. Klären wir im Nachgang, was die zu besprechen hatten“, sagte Wontorra.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Die Bayern gingen mit einem 1:3-Rückstand in die Pause. Vor allem das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für Barca sorgte für Diskussionen, die Bayern wollten in der Entstehung ein Foulspiel an Minjae Kim gesehen haben.