Wirbel um Zwayer-Entscheidung! "Jetzt kann ich drüber lachen"

Spielentscheidend war die Szene am Ende nicht, doch für Diskussionsstoff sorgte ein verwehrter Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer im Anschluss an den 3:1-Erfolg des FC St. Pauli gegen Holstein Kiel trotzdem.

Was war passiert? In der 36. Minute wollte St. Paulis Hauke Wahl nach einer Ecke einen hohen Ball mit dem Fuß aus der Luft annehmen, dabei wurde er von Kiels Max Geschwill an der Hacke getroffen.

Zwayer erklärt umstrittene Entscheidung

„Er tritt ihm auch nicht heftig das Bein weg"

In der Kommunikation mit VAR Brych wurde seine Wahrnehmung bestätigt, sodass auf den Gang in die Review-Area verzichtet wurde. „Der Treffer ist da, aber er tritt ihm auch nicht heftig das Bein weg. Es ist auch kein Volltreffer. Dann ist es schwierig, wenn ich schon eine Wahrnehmung habe, mir das Bild noch mal anzuschauen, um etwas anderes zu entscheiden“, meinte Zwayer.

Blessin hadert: „Einmal so und einmal so"

Generell teile Blessin auch die Ansicht, dass Spiele eigentlich nicht durch solche Elfmeter entschieden werden sollten. „Das kann ich jetzt auch sagen, wir haben drei Tore gemacht, haben gewonnen. Und jetzt schlucke ich das mal. Aber es ist einmal so und einmal so. Was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist okay, er hat die Entscheidung getroffen und jetzt kann ich damit leben.“