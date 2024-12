Kane mit bewegenden Worten nach Anschlag

Die schrecklichen Nachrichten des Anschlags von Magdeburg gehen auch an den Spielern des FC Bayern nicht spurlos vorbei. Harry Kane findet ergreifende Worte.

Die schrecklichen Nachrichten des Anschlags von Magdeburg gehen auch an den Spielern des FC Bayern nicht spurlos vorbei. Harry Kane findet ergreifende Worte.

Der Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig (5:1) geriet nach den schrecklichen Nachrichten aus Magdeburg zur Nebensache. Harry Kane äußerte sein Mitgefühl nach der Partie in den sozialen Medien.

„Die Nachricht von der Tragödie in Magdeburg rückt die Dinge in ein anderes Licht, und in Nächten wie diesen ist der Fußball nicht das Wichtigste“, schrieb der 31-Jährige bei Instagram.