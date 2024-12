Bundesliga: Statement-Sieg der Bayern

Der FC Bayern München hat zum Jahresabschluss ein Statement gesetzt! Die Münchner besiegten am Freitagabend RB Leipzig mit 5:1 und bauten ihre Tabellenführung vorübergehend auf sieben Punkte aus. Verfolger Bayer Leverkusen kann am Samstagabend gegen Freiburg wieder auf vier Punkte heranrücken.

Jamal Musiala (1.), Konrad Laimer (25.), Joshua Kimmich (36.), Leroy Sané (75.) und Alphonso Davies (77.) trafen für den deutschen Rekordmeister, Benjamin Sesko hatte zwischenzeitlich blitzschnell ausgeglichen (2.). Der Slowene traf per Konter nach nur einer Minute und 43 Sekunden, was einen neuen Rekord bedeutete: Erstmals in der Bundesliga-Geschichte trafen beide Teams einer Partie innerhalb der ersten zwei Minuten.