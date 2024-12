Ergreifender Moment! Bayern gedenkt der Opfer des Anschlags in Magdeburg

SPORT1 20.12.2024 • 22:50 Uhr Der FC Bayern gewinnt gegen Leipzig, sagt im Nachgang aufgrund des Anschlags in Magdeburg seine geplante Weihnachtsfeier aber ab. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen wendet sich nach Abpfiff an die Fans.

Der FC Bayern München hat auf den Anschlag in Magdeburg reagiert und seine geplante Weihnachtsfeier in der Allianz Arena abgesagt. Das verkündete Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen nach dem Sieg gegen RB Leipzig (5:1) auf dem Rasen, als er sich an alle Fans in der Arena wandte.

„Ich möchte Sie bitten für einen Moment zuzuhören. Dass ich jetzt hier stehe, haben wir uns völlig anders vorgestellt. Der Hintergrund ist ein schrecklicher. Weil heute ist in Magdeburg ein grauenvoller Anschlag passiert. Es gab Tote und Verletzte, weil ein Mensch mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt gerast ist. Deswegen haben wir uns auch entschieden, kurzfristig auf unsere heutige Weihnachtszeremonie zu verzichten“, erklärte Dreesen in der Arena. „Das passt einfach nicht in diesem Moment.“

Fans erheben sich und gedenken den Opfern

Anschließend bat der Bayern-Boss die Fans in der Arena, sich von ihren Plätzen zu erheben und der Opfern in Magdeburg zu gedenken. Nach einem Moment der Ruhe kündigte der 57-Jährige an, dass die Fans gemeinsam mit dem Tölzer Knabenchor ein Weihnachtslied singen werden.

„Das Weihnachtsfest ist ein Fest des Friedens und der Liebe, deswegen wollen wir ein Lied gemeinsam singen.“ Anschließend erklang das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ in der Arena.

